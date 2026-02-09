× Erweitern © STRUP produkcija Die Welt der Traumtiere, Spuffies Spuffies

Fünf liebevoll animierte Kurzfilme erwarten das Publikum ab 4 Jahren heute im Kommunalkino: In "Flumina" tanzen wirbelnde Papierfiguren zu hypnotischer Musik durch den Wald, während "Urban Oasis" wilde Tiere in der Stadt zeigt – allen voran prächtige Vögel. Ein einsamer kleiner Bär macht sich in "Polarstern" auf, um einen vom Himmel gefallenen Stern zu retten, und "Zwischen den Pflastersteinen" kämpft eine mutige Blume gegen den Asphaltdschungel, unterstützt von einem cleveren Mülleimer. Schließlich folgt das Publikum in "Spuffies" den hungrigen, flauschigen Tieren auf ihrer Suche nach Früchten in einem düsteren Wald.

Ohne Dialoge, dafür mit fantasievoller Musik und liebevollen Bildern, dauert das Programm 38 Minuten und bietet kleinen Entdecker:innen jede Menge Staunen und Spaß.

Tickets kosten für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

ACHTUNG: Am 8.3. mit KIJUKO-Club!