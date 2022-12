Ihr könnt gemeinsam in die Welt der Vögel abtauchen, ihr Verhalten durch verschiedene Spiele verstehen lernen und Vogelkästen für die nächste Brut vorbereiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 € und das Angebot richtet sich an Kinder ab 5 Jahren. Eine Anmeldung ist telefonisch hier per Mail notwendig.