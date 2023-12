× Erweitern © Julia Erusova Die Welt

Das Theater 11 präsentiert seine erste inklusive Inszenierung, in der Jugendliche gemeinsam mit Profis auf der Bühne stehen.

Die Geschichte des Schauspiels basiert auf skandinavischen Mythen über die Schöpfung. Am Anfang war nichts, wie am Anfang jeder Arbeit, jeder Aufführung, jeder Welt. Die Welt muss mit den Händen der Menschen geschaffen werden, es liegt in ihrer Macht, sie zu gestalten.

Aus einer Dunkelheit, in der kaum Geräusche zu hören sind entfaltet sich das echte Leben. Auch die Welt dieser Aufführung wurde von Grund auf neu erschaffen. Bühnenbilder, Requisiten, Musik und Geräusche wurden von den Mitwirkenden selbst geschaffen.

Der Eintritt kostet für Kinder 10 Euro und für Erwachsene 15 Euro. Tickets sind online oder per Mail erhältlich.