Am 15. März wird das Klimahaus zum Kino für Familien, die staunen wollen: Der bildgewaltige Naturfilm „Die wilde Nordsee“ wird als exklusive Vorab-Premiere gezeigt – noch bevor er offiziell am 19. März in ganz Deutschland startet.

Taucher und Naturfilmer Peter van Rodijnen zeigt überraschende Begegnungen mit Delfinen, Tintenfischen und Plattfischen – von winzigen Meeresbewohnern bis zu den Giganten der Nordsee.

Ein Abenteuer für alle Sinne, das auf sachliche und poetische Weise die Geheimnisse unseres Meeres beleuchtet. Vor der Vorführung gibt es eine kurze Einführung, dann 90 Minuten voller Staunen und Meeresspektakel.

Tickets kosten 10 Euro