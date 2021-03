Die wilden Hühner und die Liebe

Der Film erzählt die Ereignisse des fünften Bandes der Buchreihe "Die Wilden Hühner" von Cornelia Funke. Die Mädchen und Jungen der beiden Banden stritten damals, als sie Kinder waren, miteinander, doch nun hält die Pubertät Einzug und alles ist anders. Es bahnen sich die ersten Freundschaften und Liebeleien an. Oberhuhn Sprotte von der Hühnerbande ist mit Fred von der Jungenbande "Die Pygmäen" zusammen. Das Glück wäre perfekt, wenn nur nicht Sprottes ewige Eifersucht wäre. Bis auf die pummelige Trude und Wilma haben alle Mitglieder der beiden Banden einen Freund oder eine Freundin, und Melanie hat bereits ihre erste Trennung hinter sich. Auch in Sprottes näherem Familienumfeld ändert sich etwas: ihre Mutter will ihren Freund, den Sprotte zynisch "Klugscheißer" nennt, heiraten. Dann taucht aus heiterem Himmel Sprottes leiblicher Vater auf.

D 2007, Regie: Vivian Naefe, Darsteller:innen: Michelle von Treuberg (Sprotte), Jeremy Mockridge (Fred), Veronica Ferres (Sprottes Mutter), 108 Min.