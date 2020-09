× Erweitern Die Wolf-Gäng

Der Film dreht sich um den 13-jährigen Vlad, der Spross einer Vampirfamilie ist. Bei der großen Zeremonie am ersten Tag in der neuen Schule erhält er und die anderen Siebtklässlerïnnen seine Fähigkeiten. Doch es stellt sich heraus, das ihm beim Anblick von Blut schlecht wird. Auch Zweien seiner neuen Mitschülerïnnen geht es nicht besser: Faye hat als Fee Flugangst und Wolf ist ein Werwolf mit Tierhaarallergie. Alle drei spüren die Enttäuschung der Eltern und haben das Gefühl nicht gut genug zu sein. Vlads Vater hat es ebenfalls nicht leicht. Am neuen Wohnort Crailsfelden, ein Zufluchtsort für fantastische Geschöpfe aller Art, muss er sofort alle möglichen absurd hohen Steuern und Gebühren bezahlen. Die Lösung wäre den roten Kristall zu verkaufen, den Vlad von seiner verstorbenen Mutter bekommen hat und immer um den Hals trägt. Was niemand ahnt: der Bürgermeister hat böse Pläne für Crailsfelden und den Rest der Welt und braucht nur noch Vlads Kristallstück für die Umsetzung.

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

Fantasy, D 2020, Regie: Tim Trageser, mit: Aaron Kissiov, Arsseni Bultmann, Johanna Schraml, Rick Kavanian, 90 Min., empfohlen ab 8 Jahren