Die Zauberflöte

Durch eine Welt voller Zauber und eine Geschichte voller Verwicklungen: Mozarts „Zauberflöte“ kommt unter der musikalischen Leitung von Sasha Yankevych und der Regie von Marco Štorman als generationenübergreifende Oper auf die Bühne.

Die Oper erzählt von einer Reise auf der Suche nach Liebe, Abenteuer und Erwachsenwerden. Sie verspricht einen Abend für die ganze Familie zwischen 9 und 99 Jahren, an dem jeder in verschiedenen Lebensphasen Anknüpfungspunkte findet.

Wolfgang Amadeus Mozarts Oper in zwei Akten wird auf Deutsch aufgeführt, mit deutschen und englischen Übertiteln.

Tickets und weitere Aufführungstermine sind online erhältlich