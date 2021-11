× Erweitern © Spiegelzelttheater Die Bremer Weihnachtsgeschichte

Hereinspaziert: Von November bis Januar hebt das nostalgische Spiegelzelttheater seinen roten Vorhang vor dem Übersee-Museum. Passend zur Weihnachtszeit präsentiert das Ensemble seine Inszenierung frei nach Charles Dickens' Klassiker in festlichem Rahmen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Spiegelzelte der Höhepunkt auf jedem Jahrmarkt für Nachtschwärmer. Heute bildet das mobile Theater den stilvollen Rahmen für die Aufführung, in der die drei Geister der Weihnacht lustig durch das Publikum spuken. In dem aufwändig ausgestatteten "Zelt" sitzt das Publikum an eigenen Tischen, der Eichenholzboden und die mit Spiegeln verzierten Wände schaffen ein warmes und zauberhafte Ambiente, in dem auch Getränke und Snacks serviert werden.

Hier können Familien staunen, lachen, genießen und eine außergewöhnliche Show erleben. Tickets gibt es ab 48 Euro telefonisch und über die Website.