©Julian Elbers Die Wärmflasche

Die Wärmflasche, Bettflasche oder auch Thermophor, wie man in der Schweiz sagt, findet sich wahrscheinlich in jedem Haushalt nördlich des Mittelmeeres. Doch was wissen wir schon über diesen Alltagsgegenstand, der sich nie in den Vordergrund spielt, sondern häufig im Verborgenen seine Dienste anbietet. Eingefleischte Nutzer:innen der Wärmflasche schwärmen über die enge und oft leidenschaftliche Beziehung zu einem Alltagsgegenstand, der als Standardmodell „Halblamelle“ mit 1,5 Liter Fassungsvermögen den Markt eroberte.

Mit rund 40 Objekten, Fotografien und wärmenden Geschichten erzählt die Ausstellung von einer bisher kaum beachteten Erfolgsgeschichte, die im 13. Jahrhundert mit glühenden „Wärmekugeln“ oder „Wärmeäpfeln“ begann und bis zum gehäkelten Trostpflaster bei Bauchweh und Liebeskummer von heute reicht.

Der Eintritt ist kostenfrei.