× Erweitern © Anette Venzlaff Öl auf Leinwand

Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr treffen sich sieben Frauen immer wieder dienstags in der Kneipe – seit mehr als 25 Jahren. Nun präsentieren die Künstlerinnen und Bildhauerinnen ihre persönlichen Werke einem breiten Publikum. Sie alle eint die Liebe zum Blick auf das Weltgeschehen im Großen, die Bewertung politischer Standpunkte und Entwicklungen im Diskurs, die Neugier auf musikalische, literarische und künstlerische Strömungen in all ihrem Facettenreichtum.

× Erweitern © Stefanie Supplieth Keramik

Die künstlerischen Positionen der sechs Frauen, die siebte ist dankbare Betrachterin des kreativen Schaffens, sind unterschiedlich wie sie selbst. Sie teilen ihre Kunst, bereichern sich gegenseitig, können Scheitern und Erfolg mitfühlen und vor dem Hintergrund der eigenen Biographie nachempfinden. Ihre Kunst ist ein Füllhorn an Aspekten und Herangehensweisen: spielerisch, monochrom, seriell, ironisch, bezugnehmend auf geschichtliche Kontexte, das Ausschöpfen künstlerischer Techniken.

Ein Schatz, der der Öffentlichkeit vom 17. März bis 23. Mai. zugänglich gemacht wird.

Öffnungszeiten: Mo - Fr 10 - 15 Uhr