Die Kessel der Dampflokomotiven bleiben am letzten Augustwochenende kalt und die Diesellokomotiven und Triebwagen des Deutschen Eisenbahn-Verein e. V. spielen die Hauptrolle. Diese schlummerten die meiste Zeit sträflich vernachlässigt in den Hallen des Deutschen Eisenbahnvereins und werden oft nur zum Nachschieben von Dampfzügen oder zum Rangieren eingesetzt. Doch am Samstag und Sonntag ist alles anders.

Zu der Fahrzeugauswahl zählt der "T 44", ein Triebwagen aus dem Aachener Talbot-Werk, der mit einer Motorleistung von 135 PS eine Geschwindigkeit von 40 km/h erreicht. Ferner wird eine ursprüngliche Rangierlok der Borkumer Kleinbahn zum Einsatz kommen.

Hinweis: Da keine Dampflokfahrten durchführt werden, ist auch der Wagen für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste nicht im Zugverkehr eingebunden.

Die Tickets und der Fahrplan gibt es auf museumseisenbahn.de. Die aktuellen Corona-Hinweise können hier eingesehen werden.