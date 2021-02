× Erweitern © Oldenburgisches Staatstheater Digital Friday

Jeden Freitagabend gewährt das Oldenburgische Staatstheater unter dem Motto „Don’t dream it – streamit!“ den Zuschauer:innen auf dessen Homepage unterschiedliche Einblicke in die Theaterarbeit. Zum Programm gehören Kochshows, Liederabende, Bingo, ein mehrteiliger Krimi und andere Überraschungen. Den Anfang machte am 19.2. die Live-Show "Eine ganz halbe Stunde Musik", bei der das Publikum den Verlauf des Liedguts mitbestimmen konnte.

Die jeweilige Sendung ist parallel im Fernsehen auf Oeins TV zu sehen. Vergangene Folgen sind auf dem Youtube-Kanal des Staatstheaters abrufbar.