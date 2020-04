Digitales Wochenende der Museen: Zeche Zollverein Essen

× Erweitern © Jochen Tack Doppelbock Zollverein

Am Ostersamstag und -sonntag öffnen insgesamt zehn Museen in ganz Deutschland ihre Pforten – und zwar auf Facebook. In geführten Online-Touren in Form von Videos geht es durch die verschiedenen Kulturinstitutionen.

Mit dabei ist auch die Zeche Zollverein Essen. Der ehemalige Bergmann und Gästeführer Horst Rudnik nimmt die Zuschauerïnnen mit auf seinen „Pütt“ und erzählt von seinem früheren Arbeitsleben über und unter Tage. Dabei macht er Halt über dem Panoramadach der Kohlenwäsche, an den mächtigen Siebtrommeln, bis er schließlich zu seiner geliebten Kohle gelangt. Neben interessanten Fakten und spannenden Anekdoten fallen ihm auch immer wieder „Dönekes“ ein, die die Zuschauerïnnen zum Schmunzeln bringen.

Der Ablaufplan für alle Museen:

Samstag, der 11. April 2020

17 Uhr: Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Sonntag, der 12. April 2020

11 Uhr: Deichtorhallen Hamburg

12 Uhr: Deutsches Sport & Olympiamuseum Köln

13 Uhr: Schwules Museum Berlin

14 Uhr: Zeche Zollverein Essen

15 Uhr: MUCA München

16 Uhr: Miniaturwunderland Hamburg

17 Uhr: Futurium Berlin

18 Uhr: Deutsches Fußballmuseum Dortmund

19 Uhr: Deutsches Museum München

Alle Online-Führungen werden zu der jeweiligen Uhrzeit hier ausgestrahlt.