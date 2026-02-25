Dikka: Boah ist das krass! Tour 2026

× Erweitern © Agentur Baff DIKKA

Die Kinderband ist zurück und im Gebäck hat sie coole Nashorn-Hits wie „Boom Schakkalakka“, „Bis zum Mond“ oder „Mein Hobby ist Ferien“. Bei einer solchen Riesenfete dürfen natürlich auch DJ Löwe und AB-Zebra nicht fehlen. Die Lieder zum Mitsingen und Tanzen handeln von den schönsten Momenten des Jahres und der Vorfreude auf sie: Ganz egal ob die superlangen Sommerferien oder Süßigkeiten an Halloween, drei Tage Wochenende oder Karneval – und natürlich auch der eigene Geburtstag.

Der Rapper unter der Maske ist übrigens Sera Finale, Songschreiber für Stars wie Sido, Udo Lindenberg, Helene Fischer, Mark Forster und viele andere.

Wenn Dikka feiert, seid ihr alle eingeladen! Ein Konzert zum Singen, Lachen, Tanzen, für kleine Nashörnchen ab 3 Jahren, Supermamas, Superpapas und ganz besonders dich!

Tickets kosten für Kinder rund 40, für Erwachsene etwa 50 Euro.