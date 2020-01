Dilili in Paris

× Erweitern Dilili à Paris Cinefete

Als Opener für das französische Schulfilmfestival läuft der zauberhafte Animationsfilm für Zuschauerïnnen ab 7 Jahren im Familienkino in der Schauburg.

Die kleine Dilili stammt zwar aus Ozeanien, fühlt sich im Paris der Belle Epoque aber wie zuhause. Wäre da nur nicht der mysteriöse Kriminalfall, der die Stadt in Atem hält. Überall in Paris verschwinden Mädchen und Frauen ohne jede Spur. Zusammen mit ihrem neuen Freund Orel nimmt Dilili sich dem Fall an und sucht die Metropole nach Hinweisen ab.

Der Film ist für ein Publikum ab 7 Jahren geeignet. Achtung: Die Antagonisten des Films, die kleine Mädchen entführen, könnten die empfindlicheren Zuschauer erschrecken.

Tickets: 7 Euro.

Animation, F, BEL, D, 2018, Regie: Michel Ocelot, 93 Min.