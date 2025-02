Dinos alive – Reise in die Urzeit

Events mit Dinosauriern gibt es zuhauf, aber diese Schau dürfte alles in den Schatten stellen, was ihr bisher gesehen habt. In einer Mischung aus Unterhaltung und Wissenschaft feiert die international erfolgreiche Ausstellung ihre Deutschlandpremiere in Bremen.

Täuschend echte Dinosaurier in Lebensgröße lassen die Welt der Urzeitgiganten wieder auferstehen, wobei die Verbindung von realistischen Nachbildungen und immersiven sowie multimedialen Erlebnissen in der Energieleitzentrale mit ihren 9 Meter hohen Decken das perfekte Territorium gefunden hat. Vom furchteinflößenden T-Rex über den majestätischen Stegosaurus bis hin zum wendigen Velociraptor und dem seltenen Suchomimus sind alle Highlights der prähistorischen Fauna vertreten. Dank innovativer Animationstechnologie bewegen sich die Modelle, atmen, brüllen und wirken, als seien sie geradewegs aus der Urzeit entsprungen. Zusätzlich entführt eine immersive 360°-Projektion die Besucher:innen in die geheimnisvollen Unterwasserwelten der Jura-Zeit, wo riesige Meeresreptilien durch die Fluten und über Korallenriffe gleiten.

Neben visuellen Erlebnissen wird auf spielerische und lehrreiche Wissensvermittlung gesetzt. Informationen über die Trias-, Jura- und Kreidezeit sowie die Lebensweise, Ernährung und Evolution der Urzeittiere machen den Besuch zu einer spannenden Entdeckungstour für Kinder und Erwachsene.

Mit der „Dinos Alive App“ können über QR-Codes an den Exponaten zusätzliche Informationen abgerufen werden, um mehr über die ausgestellten Arten zu erfahren. Die Ausstellungsräume sind rollstuhlgerecht.

Tickets

Um die Besucherströme optimal lenken zu können, ist die Buchung eines Zeitfenstertickets erforderlich.

Tickets können ab sofort auf der Veranstaltungswebseite gebucht und ab Dienstag, 25. Februar, 10 Uhr, auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen gekauft werden.

Zu sehen bis 28. August 2025, Do bis So 10 - 17 Uhr, in den Ferien täglich.