Dinosaurier erobern den Wildpark

× Erweitern © Wildpark Schwarze Berge Dinowelt Wildpark Schwarze Berge

Expand © Wildpark Schwarze Berge Dinowelt Wildpark Schwarze Berge

Mit der Eröffnung der Dinowelt reisen Besucher:innen ab sofort Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit. Über 120 Dinosaurier- und Urzeittiermodelle in Originalgröße entführen in eine längst vergessene Zeit und schaffen eine Verbindung zu den heute lebenden Wildparkbewohnern.

Erlebnistouren in andere Erdzeitalter, Dino-Kindergeburtstage und interaktive Stationen machen den Ausflug in die Urzeit zu einem unvergesslichen Abenteuer. Ganz nebenbei erfahren die Besucher:innen, wie eng die Vergangenheit mit der Gegenwart verknüpft ist.

Ab Mai 2025 sind die Dinowelt und das Paleo Camp ganzjährig geöffnet, der Eintrittspreis ist im regulären Wildpark-Eintritt enthalten. Von März bis Ende Oktober sind die Öffnungszeiten täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr. Zu erreichen ist der Wildpark mit dem Auto (A7 Abfahrt Marmstorf) oder mit den Bus Linien 340 oder Linie 544 ab Harburg Rathaus.