Disney Channel Mitmachkino

Von wegen Licht aus, Ruhe und Stillsitzen: Bei diesem Kinobesuch dürfen Kinder eine Stunde lang lautstark mitsingen, tanzen, klatschen und rätseln – eben alles, nur nicht leise sein!

Auf der großen Leinwand führt Micky Maus als animierter Gastgeber die Kinobesucher durch das kunterbunte Programm, das speziell für Kinder im Vorschulalter entwickelt wurde. Dabei können die Kinder mit dem Geschehen auf der Leinwand interagieren und die Geschichte aktiv selbst beeinflussen, in der die Helden:innen ihr Publikum zwischen 3 und 7 Jahren zu jeder Menge lustiger Aktionen auffordern.

Der Eintritt kostet für Kinder und Erwachsene 5 Euro. Tickets können auf der Veranstaltungswebseite reserviert werden.