Disney Der Glöckner von Notre Dame

Ein großes Musical-Erlebnis für die ganze Familie erwartet Bremen vom 16. bis 21. Februar 2027 im Metropol Theater! Die neue deutschsprachige Inszenierung des renommierten Budapester Operettentheaters verbindet mitreißende Musik von Oscar-Preisträger Alan Menken, eindrucksvolle Bilder und eine berührende Geschichte über Mut, Toleranz und Menschlichkeit. Im Mittelpunkt steht der gutherzige Glöckner Quasimodo, der den Kindern wie Erwachsenen zeigt, dass wahre Stärke von innen kommt.

Farbenprächtige Kostüme, große Chöre, ein Live-Orchester und bekannte Disney-Songs machen den Musicalbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis für mehrere Generationen.

Inszeniert wird das Musical vom Budapester Operettentheater, das bereits mit "Disney Die Schöne und das Biest" über eine Million Zuschauer:innen begeisterte. Die opulente Produktion überzeugt mit einem hochkarätigen Ensemble, 14-köpfigem Live-Orchester und der musikalischen Handschrift der preisgekrönten Disney-Komponisten Alan Menken und Stephen Schwartz, die für emotionale Gänsehautmomente sorgen.

