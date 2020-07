Kreative Jugendliche von 14 bis 20 Jahren dürfen sich als DJ im dreitägigen Camp im Rahmen von "Schlüssel in Bremen" versuchen und testen ihre erlernten Fähigkeit am Ende bei einem Ausflug in die Lila Eule. Das Projekt Schlüssel für Bremen wurde 2015 vom Sportgarten ins Leben gerufen, welches die aktive Förderung von Kinder und Jugendlichen im sportlichen, sprachlichen und kulturellen Bereich zum Ziel hat.

Den Kids werden bis zum 26. August Techniken wie Beatmatching, Trick-Mixing, Scratching & Beat-Juggling vermittelt. Sie lernen, wie sie ein eigenes Mixtape erstellen und ihre Lieblingssongs zusammen mixen können. Der Sportgarten stellt kleine Snacks und Obst als Verpflegung bereit.

Alle Teilnehmer leisten eine Anmeldegebühr von 5 Euro, die sie am letzten Tag des Camps zurückbekommen. Das Camp ist somit für die TeilnehmerInnen kostenlos.

Am ersten Veranstaltungstag treffen sich die Teilnehmenden um 8:30 Uhr am Haupteingang des Hauptbahnhofs, um zusammen mit den Übungsleiterïnnen zum P5 zu gehen. Die Übungsleiterïnnen sind am Schild mit der Aufschrift "DJ Camp" zu erkennen. Am Ende des Tages gehen alle gemeinsam zurück und sind um 16:15 Uhr wieder am Bahnhof.