DLR-Raumfahrt-Show

Um 8:43 Uhr unserer Zeit soll der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation ISS starten. Per Livestream mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erleben Kinder und Jugendliche ab 7:30 Uhr auf dem Jugendportal DLR_next und auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal den Start und Aufstieg ins All.

Die Bordkameras fangen nicht nur den Aufstieg der Rakete ein, sondern zeigen auch die Crew im Inneren. Alle Etappen werden in deutscher Sprache kommentiert. Geplant sind außerdem mehrere Liveschaltungen an den Startplatz, das Kennedy Space Center in Florida und ins Deutsche Raumfahrtkontrollzentrum (GSOC) nach Oberpfaffenhofen bei München.

Die Show wird moderiert von Tobi und Sina, die beide in der DLR-Nachwuchsförderung tätig sind, und sich direkt aus dem „orbitall“ melden, einer großen Raumfahrt-Erlebniswelt mit eindrucksvollen Nachbauten einzelner ISS-Module, die sich im Freizeit- und Erholungszentrum FEZ in Berlin befindet. Während des Streams können die Zuschauer:innen gerne ihre Fragen stellen.

Experimente, bei denen das junge Publikum sogar zu Hause mitmachen kann, sowie faszinierende Videos vom Training und dem Alltag auf der ISS runden das Programm ab. Desweiteren werden Themen wie Schwerelosigkeit auf leicht verständliche Art und Weise erklärt.

Auf dem Jugendportal DLR_next befinden sich zudem Sonderseiten zur Mission von Matthias Maurer mit vielen Hintergrundinformationen und Unterrichtsmaterialien, die sowohl für Grundschulen wie auch für weiterführende Schulen konzipiert sind.