Eine Zeitreise in die Zukunft

DLR_Raumfahrt-Show

Die DLR_Raumfahrt_Show landet in Bremen! Auf seiner Tournee präsentiert das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein interaktives Bühnenprogramm und lädt Familien zu einem faszinierenden Ausflug in die Welt von morgen ein:

Wird es irgendwann Weltraum-Hotels geben? Oder Forschungsstationen auf dem Mond oder Mars? Neben diesen spannenden Fragen rund um die Raumfahrt behandelt die ebenso lehrreiche wie unterhaltsame Präsentation weitere Themen und Projekte, mit denen sich das DLR beschäftigt – von den Flugzeugen der nächsten Generation bis hin zur Verkehrs- und Energieforschung.

Freut euch auf ein buntes Bühnenprogramm voller spektakulärer Experimente, verblüffender Physik und mitreißender Raumfahrt-Action. Dazu gehören eindrucksvolle Bilder der Erde auf Großbildleinwand, Experimente in der Schwerelosigkeit und ein Zeitmaschinen-Quiz.

Perfekt für neugierige Köpfe von 9 bis 12 Jahren die ganze Familie!

Der Eintritt ist kostenlos – aber die Plätze sind begrenzt! Schnell anmelden lohnt sich, zur öffentlichen Show für Familien.

Weitere Infos zur DLR_Raumfahrt_Show