Don't blame the Gardener

Bremer Shakespeare Company Schulstr. 26, 28199 Bremen

Im Jugendtheaterprojekt im Rahmen des Programms "Tanz + Theater machen stark" haben sich 12 Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren einmal die Woche getroffen und künstlerisch mit dem Genre Krimi auseinandergesetzt. Unter der Leitung von Susanne Baum und Holger Spengler wurden Theatergrundlagen vermittelt und die Ideen der Jugendlichen nach und nach zu einem eigenen Theaterstück zusammengesetzt.

Mit großer Spielfreude, Humor und überraschender Bühnenpräsenz zeigen die Jugendlichen ihre bühnenreife Theaterpräsentation, die sie anhand von Kriminalgeschichten erarbeitet haben.

Der Eintritt kostet 5 Euro.

Theater & Tanz
