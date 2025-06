Dorf-Flohmarkt

Im ganzen Dorf stellen Anwohner:innen ihre Schätze in den Garten oder auf Tischen an die Straße, um sie den begeisterten Schnäppchenjäger:innen anzubieten. Verkauft wird von Büchern über Kinderkleidung bis zu Möbeln alles, was noch gut in Schuss ist und neue Besitzer:innen sucht. Weit über 100 Stände kommen so in jedem Jahr zusammen.

Ein Teil der Einnahmen aus den Standmieten geht an die Grundschule Fischerhude. Der andere Teil geht an den geplanten Skateplatz Fischerhude.