Dorfjubiläum

Mit Festwagen, Musik und jeder Menge Dorfleben feiert Hönau-Lindorf sein 250-jähriges Bestehen. Der große Festumzug bildet den Höhepunkt des Jubiläumswochenendes und zieht ab 13 Uhr durch die Straßen des kleinen Ortes bei Bremervörde.

Anschließend treffen die geschmückten Festwagen am Dorfgemeinschaftshaus ein, wo eine große Kaffeetafel und ein buntes Festprogramm auf die Besucher:innen warten. Das Jubiläum erinnert an die Gründung des Ortes im Zuge der Moorkolonisation im 18. Jahrhundert und lädt dazu ein, gemeinsam Geschichte, Tradition und Gemeinschaft zu feiern.

Für Familien eine schöne Gelegenheit, echtes Dorfleben kennenzulernen, liebevoll gestaltete Festwagen zu bestaunen und einen entspannten Sommersonntag in geselliger Atmosphäre zu verbringen.

Der Eintritt ist frei.