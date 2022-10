Dorfgeschichten und Aberglaube

× Erweitern © ALB Museumsdorf Cloppenburg

Auf dem Dorfbrink lernen Kinder am Sonntag vor Halloween ganz ohne Grusel alte Spiele kennen. In ihrer Führung erzählt die Museumspädagogin von Aberglaube im Museumsdorf, sie stellt Hinke-Pinke, Gummitwist und Seilspringen vor. Und in der harmlosen Spukgeschichte geht es um einen Schatz, der unter dem Norddöllener Speicher gefunden wurde, wie man sich mittels Briefen vor Hexen schützt und wie man den Teufel im Quatmannshof loswird.

Im Museumsbackhaus können Kinder ab 6 Jahren können unter fachkundiger Anleitung des Museumsbäckers einen Teig kneten, sich ein Brot gestalten und anschließend im historischen Steinbackofen backen.

Da nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur Verfügung steht, nimmt der Museumsbäcker im Backhaus Wehlburg ab 12.30 Uhr am Backtag Anmeldungen entgegen. Der Backkurs beginnt um 14.00 Uhr.

Die Teilnahme an Führungen und Vorträgen kostet 4 Euro pro Person. Anmeldungen telefonisch oder per E-Mail.

Treffpunkt für die Teilnehmer ist an der Museumskasse