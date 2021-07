× Erweitern © Museumsdorf Cloppenburg Dorfvergnügen in Cloppenburg

Zirkus, Zauberer und Zuckerwatte gibt es an zwei Wochenenden im Museumsdorf: Dann wird der Brink zum kleinen Rummelplatz mit Pferdekarussell, Kinderriesenrad, Schießbude, Mandelwagen, Getränkestand und Softeisbude.

Die Museumspädagogen bieten nebenan „Spiele wie früher“ an, und auch der Zirkus Buratino hat etwas vorbereitet: Beim freien Training aller Zirkusdisziplinen sind Kinder eingeladen, Kunststücke einzustudieren. Die Anmeldung für den Zirkus-Workshop erfolgt telefonisch unter 04471/948411.

Im gesamten Museumsdorf stellen an den Wochenenden außerdem zahlreiche Handwerker in den Backhäusern, in Töpferei, Webstube und Schmiede, ihre Arbeiten vor. Auch Drechsler sind vor Ort.