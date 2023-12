Dornröschen

Der junge Fynn kommt als Stallbursche an den Hof des Königs und erfährt von seinem Onkel August die Geschichte der Prinzessin. Diese wurde als Baby von der Schicksalsfee Maruna. An ihrem 15. Geburtstag stach sie sich an einer Spindel stach und fiel gemeinsam mit ihren Eltern und dem Hofstaat in einem 100-jährigen Schlaf. Fynn will die verwunschene Königstochter befreien.

Märchenfilm, D 2009, Regie: Oliver Dieckmann, mit Lotte Flack, Hannelore Elsner, François Goeske, 60 Min., empfohlen ab 8 Jahren