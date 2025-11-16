× Erweitern © Ali Haydar Dornröschen, Theater Pina Luftikus

Wer kennt nicht das Märchen vom Dornröschen, das sich an einer Spindel sticht und in einen 100- jährigen Schlaf fällt und mit ihr das ganze Königreich? Omas Nähkasten wird zum Schloss und die Fächer des Kästchens zur Bühne – Garnrollen und Wollknäuel zu Darstellern und Scheren zu Dornen.

Das Theater Pina Luftikus inszeniert ein Stück für Zuschauer:innen ab 4 Jahren, das mit Nadel und Faden erzählt, was Angst und Wut anrichten können. Während die Dornenhecke wächst, wird die Frage aufgeworfen: Was wäre, wenn der König großherzig und weitsichtig alle weisen Frauen eingeladen hätte?

Die Tickets kosten 8 Euro pro Person und 28 Euro pro Familie. Sie sind an der Abendkasse sowie online erhältlich.