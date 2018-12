Ovation Events GmbH Dornröschen Das St. Petersburger Ballettensemble

Das Ensemble des St. Petersburg Festival Ballet präsentiert eines der bekanntesten Werke der Ballettliteratur. Das Kindermärchen erzählt die fabelhafte Geschichte nach dem Märchen „La belle au bois dormant“ von Charles Perrault, welche mit der Musik von Tschaikowski schon 1890 als Ballett uraufgeführt wurde.

Eleganz und Anmut in Verbindung mit atemberaubenden Kostümen, einem königlichen Bühnenbild und der einzigartigen Leidenschaft der Tänzer des „St. Petersburg Festival Ballet“ entführen das Publikum von klein bis groß in die märchenhafte Welt der Fantasien und Träume. Am 23. Januar 2019 gastiert dieser Ballett-Klassiker im Metropol Theater Bremen.

Das St. Petersburg Festival Ballet besteht aus 42 Tänzern der besten russischen Ballett-Schulen und eine der renommiertesten Ballett-Kompanien weltweit.

Dauer ca. 150 Minuten inkl. Pause. Zu den Tickets ab 25 Euro.