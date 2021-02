Dornöschen

Die lang ersehnte Königstochter wurde geboren und der Hofstaat feiert dies zusammen mit den 12 eingeladenen Feen. Leider erhielt die 13. Fee keine Einladung und voller Zorn belegt sie deshalb die kleine Prinzessin mit einem Fluch. An ihrem 15. Geburtstag soll sie der Tod ereilen sobald sie sich an einer Spindel sticht. Die 12. Fee kann den Fluch abmildern, sodass die Königstochter stattdessen samt Hofstaat in einen 100-jährigen Schlaf fällt. Trotz aller Vorkehrungen schaffen es die Eltern am 15. Geburtstag ihrer Tochter nicht den Fluch abzuwenden. 100 Jahre vergehen und ein Prinz steigt über die mit Rosen überwucherten Schlossmauern.

BRD/CSSR 1989, Regie: Stanislav Párnicky, mit: Danka Dinkova (Dornröschen), Judy Winter (Königin Christina), Jozef Adamovic (König Leopold), 90 Min.