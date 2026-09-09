Von Rittern und Rössern

× Erweitern © DPM Verden Außenansicht Deutsches Pferdemuseum

In der Ritterabteilung des Pferdemuseums dreht sich einen Vormittag lang alles um das Leben der Ritter im Mittelalter.

Wie verlief der Alltag auf der Ritterburg? Waren Ritterpferde groß oder klein und wie viel wog ein Ritter mit all seinen Waffen und seiner Rüstung? Wie verbrachten Kinder damals ihre Freizeit? Was wurde gespielt und was gegessen?

Nach einer kurzen Pause mit einem selbst mitgebrachten Frühstück lernen die Kinder zwischen 6 und 11 Jahren historische Ritterspiele kennen und probieren aus, ob sie auch heute noch Spaß machen.

Die Teilnahme kostet 8 Euro nach telefonischer Anmeldung: 04231-807140.