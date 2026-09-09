Verdener Steinzeittage

× Erweitern © Historisches Museum Domherrenhaus Domherrenhaus

Die zwei Verdener Museen laden Kinder zwischen 6 und 12 Jahren zur zweitägigen Entdeckungstour ein.

Im Domherrenhaus erkunden sie am Donnerstag die Steinzeitabteilung, lösen ein Rätsel, erfahren etwas über archäologische Funde in der Region und spielen Steinzeitspiele im Innenhof. Bei einer Kreativaktion gestalten alle teilnehmenden Kinder ein Amulett, das sie als Erinnerung mit nach Hause nehmen dürfen.

Am Freitag trifft sich die Gruppe dann im Deutschen Pferdemuseum und erkundet gemeinsam die Sonderausstellung Bilder im Dunkeln – Höhlenkunst der Eiszeit, die sich mit den Höhlenmalereien vor 30.000 Jahren beschäftigt. Mit Taschenlampen ausgestattet geht es auf Entdeckertour im dunklen Ausstellungsraum. Inspiriert von den faszinierenden Wandbildern stellen die Ferienkinder aus Erdpigmenten und Wasser Farben her und gestalten ein eigenes Höhlenbild auf Schieferplatten.

Die Teilnahme am 22. und 23.10. kostet 20 Euro nach telefonischer Anmeldung: 04231-807140.