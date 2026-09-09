Steinzeittiere aus Holz

Expand Deutsches Pferdemuseum Steinzeitpferde – Spuren hinterlassen wie die Menschen vor 10.000 Jahren, Deutsches Pferdemuseum Steinzeitpferde

In dieser Museumsaktion erwecken Kinder von 9 bis 12 Jahren verschiedene Tiere der Steinzeit wie Höhlenbär, Steinbock, Wisent oder Wildpferd zum Leben.

Die Kinder bauen und kleben die Tiere fantasievoll aus Holzresten und anderen Naturmaterialien zusammen, so dass die Tiere nach und nach auf eigenen Beinen stehen können. Mit Stoff und Wolle können sie noch geschmückt werden.

Die teilnehmenden Kinder sollten Lust am Werkeln haben und über etwas handwerkliches Geschick verfügen.

Die Teilnahme kostet 8 Euro nach telefonischer Anmeldung: 04231-807140.