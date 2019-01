Dr. Wahn – Die All-umfassende Theorie der Welt

Juliane Zitzelsperger Dr. Wahn erklärt die Welt

Hier erwartet den Besucher ab 14 Jahren ein physikalisch-philosophisch unterhaltender Theaterbesuch. Dr. Wahn erklärt in anderthalb Stunden die Welt! Komplett! Unterhaltsam! Fundiert! Und mit Wahn-Witz! In der Quantenwelt ist alles anders. Die kleinsten Teilchen sind nicht zu fassen; sie sind verschwommen, haben verschiedene Erscheinungsformen und scheinen sich in mehreren Zuständen gleichzeitig zu befinden. Die Quantenphysik zeigt Grenzen des Bestimmbaren auf und lässt sich nicht mit Einsteins Relativitätstheorie vereinbaren. Chaos und undenkbare Absurditäten sind die Folge. Dieser berüchtigte Poly- und Metaphysiker, unorthodoxe Denker und astrospirituelle Imaginator wagt es tatsächlich, getrieben von Verzweiflung und Größenwahn, anhand der naturwissenschaftlichen Theorien und über das Paradoxe hinausgehend, den Dingen auf den letzten Grund zu gehen. Quantenphysik, Relativitätstheorie, Religion, Mystik; ja selbst Mann und Frau, das verbindet sich hier, und wird schließlich eins. Eine Kooperation mit dem Sharoun Theater Wolfsburg. Der Eintritt beträgt für Kinder 7,50 Euro und 15 Euro für Erwachsene.Tickets sind unter 05361-267338 erhältlich.