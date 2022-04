× Erweitern © Helmut Gross Drachenfestival Bremerhaven

Am Samstag und Sonntag werden zahlreiche Drachenkreationen den Himmel über dem Weserdeich verzieren. Dazu reisen aus ganz Deutschland Drachenflieger:innen mit ihren riesigen und bunten Lenkdrachen, beeindruckenden Air-Skulpturen und sehenswerten Windspielen an. Auch ein erfahrener Drachenpilot aus Bremerhaven ist dabei. Das Nachtfliegen, zu dem die Drachen zum Teil angestrahlt und auch selbstleuchtend in den Nachthimmel steigen, bildet am Samstagabend den Höhepunkt.

Weil die frische Luft hungrig machen wird, stehen vor der Hafeninsel Verzehrbuden. Eine Brise verträgt auch Klabauter-Jan in seinem Haifischkutter, der auf dem Deich die Blicke auf sich ziehen wird. Ein Kinderkarussell soll zudem die kleinen Drachen-Schauer erfreuen. In einer Drachenbauwerkstatt können die Kleinen sogar Drachen basteln und gestalten, was mit einem Zertifikat belohnt wird.

Das Drachenfestival lässt sich ohne Eintritt erleben.

Öffnungszeiten (21.5. - 22.5.): Samstag 11 - 18 Uhr, Sonntag 11 - 17 Uhr