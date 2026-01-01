Drachenfestival zur Winterzeit

× Erweitern © Magic Park Verden Drachenfestival Winter

Zur zauberhaften Winterzeit tauchen Familien ein in eine Welt voller Drachen, Magie und funkelnder Lichter, wenn im Magic Park Verden die Fabelwesen zum Leben erwachen:

Über 20 animatronische Drachen bewegen sich, feuern Nebel und machen den Park mit Lichtereffekten zu einem winterlichen Abenteuerland. Wenn die Dämmerung einsetzt, entfalten die Installationen ihre ganze Magie – ein Erlebnis, das Kinder wie Erwachsene verzaubert.

Zwischen funkelnden Lichterwegen, Feuerschalen und der märchenhaften Kulisse des "Magischen Lichterwalds" lässt sich die kalte Jahreszeit auf besondere Weise genießen. Während die kleinen Gäste Attraktionen erkunden und auf Entdeckungstour gehen, können die Erwachsenen bei Glühwein oder Kinderpunsch die stimmungsvolle Atmosphäre genießen.

Und auch wenn ein paar Fahrgeschäfte wetterbedingt pausieren, bietet der Park mit vielen geöffneten Attraktionen jede Menge Abenteuer, kreative Spielideen und magische Momente für die ganze Familie. Wie ein Ausflug in eine zauberhafte Parallelwelt – perfekt, um gemeinsam zu staunen, zu lachen und neue Geschichten zu erleben.

Ein echtes Familienparadies im Winter: märchenhaft, leuchtend und voller Überraschungen. Einfach vorbeikommen, den Zauber spüren und sich von Drachen und Lichtern in eine andere Welt entführen lassen.

Tickets können für 19,50 Euro online gebucht werden. Geöffnet Mo - Do 16 bis 20, Fr - So 12 bis 20 Uhr.