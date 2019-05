× Erweitern Drachenzähmen leicht gemacht 3

Die geheime Welt: Der junge Wikingerhäuptling Hicks und sein Drache Ohnezahn haben auf ihrer idyllischen Insel für Frieden zwischen den Menschen und Drachen gesorgt.

Das gute Zusammenleben wird allerdings auf eine harte Probe gestellt, als der gemeine Drachenjäger Grimmel versucht, die Drachen zu erledigen. Hicks bleibt keine andere Wahl, als mit dem gesamten Dorf fortzugehen, um eine neue Heimat zu finden. Doch genau jetzt verliebt sich der Drache Ohnezahn in ein unbekanntes Drachenwesen. Während Ohnezahn um seine Angebetete wirbt, muss Hicks sich seiner bislang größten Herausforderung stellen und mit Astrid an seiner Seite Verantwortung für sein Volk übernehmen. Das fantastische, farbenfrohe Abenteuer, in dem Hicks und sein treuer Begleiter Ohnezahn erwachsen werden, bildet den spektakulären Abschluss der Animationsfilmtrilogie.

USA 2019, Regie: Dean Deblois, Animation, 104 Min., FBW-Prädikat: besonders wertvoll, FSK 6, FBW-Prädikat: besonders wertvoll, empfohlen ab 8 Jahren

Der Eintritt kostet 3 Euro.