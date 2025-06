× Erweitern © Verleih Drachenzähmen leicht gemacht

Die Feindschaft zwischen Drachen und Wikingern ist so alt, wie die Zeit selbst. Drachen führen nur Böses im Schilde, so wird es den Wikingern von klein auf erzählt. Wer sich in dieser gefährlichen Welt als nicht hart gesotten genug erweist, wird schnell ausgegrenzt. So geht es auch Hicks, der als Sohn des Wikinger-Häuptlings Haudrauf unter besonderem Druck steht. Eines Tages macht Hicks eine unglaubliche Entdeckung, die alles in Frage stellt. Er stößt auf den legendären Nachtschatten-Drachen Ohnezahn, besiegt ihn im Kampf, doch bringt er es nicht über sich ihn zu töten. Denn anders als in allen Sagen ist Ohnezahn friedliebend und will ihm nichts tun und so werden die zwei stattdessen Freunde. Doch wie soll Hicks diese verbotene Freundschaft seinem Vater und den Stammesmitgliedern erklären?

Mit dieser Realverfilmung präsentiert Regisseur Dean DeBlois eine Neuauflage des Kultanimationsfilms aus dem Jahr 2010 für Familien mit Kindern ab 12 Jahren.

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

USA 2025, Buch, Regie: Dean DeBlois, mit Mason Thames, Gerard Butler, 125 Min., FSK: 12, empfohlen ab 10 Jahren