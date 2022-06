Draußen sein – die Natur entdecken

Wer hat Lust, spannende Tiere und Pflanzen zu entdecken, draußen zu spielen, den Stadtteil zu erkunden, eine gemütliche Behausungen für Insekten zu basteln oder eine Seife mit Gartenkräutern herzustellen?

All dies bietet das Bürger- und Sozialzentrum Huchting (BUS) in Kooperation mit dem Umweltbildungsträger Arbeit & Ökologie in einer fünftägigen Ferienbetreuung in Huchting an. Gemeinsam erkunden die Kids spannende Ort im Stadtteil. Natürlich ist viel Zeit für freies Spiel und gemütliche Picknicks eingeplant.

Das Sommerferienprogramm läuft vom 15. August bis zum 19. August. Die Teilnahme kostet 60 Euro inklusive Material nach Anmeldung, die telefonisch und per E-Mail möglich ist.