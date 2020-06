In einer gemeinsamen Ferienwoche erschaffen Kinder ab 8 Jahren handwerklich und künstlerisch einen begehbaren Raum, in dem es klingt, leuchtet und sich bewegt. Dreieckige Module aus Holzlatten werden mit vielfältigen Materialien sowie Klangobjekten ausgestaltet und, zu Raumgebilden verbunden. Ein solcher „Drehwurm“ dient als Bühne für eine akustische Aufführung und wird später an verschiedenen Orten zum Einsatz kommen.

Das Angebot ist kostenlos und findet in Kooperation mit der Grundschule Rechtenflether Straße und der Evangelischen Freikirche Bremen bis zum 24. Juli statt . Eine Anmeldung erfolgt telefonisch oder per E-Mail über das Kulturhaus Pusdorf.