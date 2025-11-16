Drei aus der Zukunft

Galaxie der Bücher

Kulturzentrum Kukoon Buntentorsteinweg 29, 28201 Bremen

Aisha Franz zeigt Comicfans ab 5 Jahren beim Kinderlesefestival ihr Comicbuch. Im Anschluss zeichnet sie mit ihnen in einem Workshop.

Über das Buch: Bille, Esra und Waldi könnten unterschiedlicher nicht sein – umso besser für ihre Freundschaft! Mit vereinten Kräften überstehen sie waghalsige Abenteuer in einer Zukunft, die abgesehen von tanzenden Lehrerrobotern und schwebenden Rollern unserer Gegenwart gar nicht unähnlich ist.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ. 

Info

Kostenfrei, Kreatives, Lesung, Workshops
