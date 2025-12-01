× Erweitern Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Märchenhafte Bilder, nostalgische Kostüme, liebevolle Dialoge: Seit Jahrzehnten werden Kinder mit der zauberhaften Geschichte zur Weihnachtszeit groß. Kein Grund, als Erwachsene nicht mehr dahinzuschmelzen – besonders bei der Original-Filmfassung mit Liveorchesterbegleitung.

Der tschechisch-ostdeutsche Märchenfilm hat sich seit seiner Entstehung 1973 zu einem echten Kultfilm entwickelt und gehört für Fans zum festen Bestandteil des Weihnachtsfestes. In der Filmvorführung mit der Originalmusik von Karel Svoboda gibt es ein Wiedersehen mit dem zarten Aschenbrödel und seinem Prinzen, unterstützt von großem Orchester.

