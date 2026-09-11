× Erweitern © ShowSlot Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – das Musical

Der zeitlose Kult-Klassiker gehört zur Weihnachtszeit wie Plätzchenduft und Kerzenschein. Wer die Geschichte der mutigen Heldin mit dem Armbrust-Talent bisher nur aus dem Fernsehen kennt, darf sich jetzt auf ein neues Winter-Highlight auf den Theaterbühnen freuen. Ab Mitte Oktober macht die groß angelegte Musical-Produktion Halt in mehr als 70 Städten und bringt den märchenhaften Zauber auch nach Bremen.

Musikalisch schlägt die Inszenierung eine Brücke zwischen Nostalgie und Moderne: Neben den weltbekannten, vertrauten Filmmelodien des tschechischen Komponisten Karel Svoboda sorgen eigens für das Musical geschriebene Songs für neue emotionale Glanzpunkte. Die Kulisse verwandelt sich live in ein stimmungsvolles Bühnenbild voller funkelnder Schneelandschaften und prachtvoller Kostüme samt glitzerndem Ballsaal.

Im Mittelpunkt steht das selbstbewusste Aschenbrödel, das mit Witz, Treffsicherheit und der Hilfe dreier magischer Haselnüsse ihr Schicksal selbst in die Hand nimm. Ein herzerwärmendes Live-Erlebnis für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren über Mut, Freundschaft und das große Glück.

Tickets können über die Veranstaltungswebseite gebucht werden.