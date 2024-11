Drei Haselnüsse und ein Mythos

Seit einem halben Jahrhundert begeistert der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ein Millionenpublikum. Die Dokumentation wirft einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Kult-Märchens. Der Schauspieler Pavel Trávníček, der den Prinzen mimt, nimmt das Filmteam mit an Originalschauplätze und erinnert an die Dreharbeiten. Es ergründet die vielen Fragen zum Film und den Dreharbeiten: Warum wurde im eisigen Winter gedreht, obwohl die Kostüme für den Sommer geschneidert waren? Warum ist die Filmfigur so selbstbewusst und keck angelegt und welche Rolle spielen Kunstschnee und Fischmehl? Archivaufnahmen, Filmausschnitte und seltene Fotos aus den Barrandov-Filmstudiosin Prag zeichnen ein Bild von den Umständen jener Zeit und feiern den unsterblichen Aschenbrödel-Mythos.

