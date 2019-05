Magische Museumsbahnfahrt

× Erweitern Jan Harpstedt Drei Zauberer bei Jan Harpstedt OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Die Museumsbahn verzaubert ihre Fahrgäste im 10:45-Zug von „Jan Harpstedt“ ab Delmenhorst und im 13:30-Zug ab Harpstedt. „Wir gehen durch den Zug und zeigen während der Fahrt kleine Zauberkunststücke an den Plätzen der Fahrgäste“, so Dahle.

„Eintritt wird nicht erhoben; wir gehen mit dem Hut rum und jeder darf dann etwas geben, entsprechend wie es ihm denn gefallen hat.“

Bei der Close-Up-Zauberei mit verblüffenden Tricks mit Karten, Gummibändern oder Schwammbällen darf während der idyllischen Fahrt durch die schöne Wildeshauser Geest ordentlich gestaunt werden.

Leider können die Zauberer auch keine aktuell funktionsfähige Dampflok herbeizaubern, und so kommt der Dieselzug gezogen vom Triebwagen 121 zum Einsatz. Und in der Fahrzeughalle in Harpstedt können sich die Gäste vom Fortschritt beim Wiederzusammenbau der Dampflok überzeugen.

Am 19. August verlässt der erste Triebwagenzug Harpstedt um 9:30 Uhr in Richtung Delmenhorst. Weitere Züge folgen um 13:30 und um 17:00. Unterwegs-Stationen sind Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und Hasporter Damm.

Von Delmenhorst zurück geht es um 10:45, 14:45 und 18:20 Uhr.