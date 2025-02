Drinnen und draußen

Heute bleiben wir unter uns. Aber wer ist überhaupt "wir"? Gehöre ich dazu? Können wir befreundet sein, obwohl wir so unterschiedlich sind? Was macht uns zu einer Gruppe und will ich eigentlich in dieser sein?

Das Ensemble des Moks präsentiert seinem Publikum ab 6 Jahren ein buntes Tanztheater, bei dem es erforscht, was Gruppen ausmacht, wie sie entstehen oder auch wieder auseinanderfallen.

Tickets kosten für Kinder 8 Euro, für Erwachsene 11 Euro und sind online erhältlich.