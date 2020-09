Kijuko: Driveways

Zum siebten Mal findet das Bremer Kinder- und Jugendfilmfest KIJUKO statt, in diesem Jahr als verkleinerte Ausgabe an drei Tagen mit sechs spannenden Filmen für alle Altersgruppen. Mit dabei ist auch die Kurzfilmrolle mit einem lustigen Programm für Kinofans ab 4 Jahren. Anstelle der Kinderjury sind diesmal die Zuschauerïnnen gefragt, die im Anschluss an die Vorstellung ihrem Lieblingsfilm zum Publikumspreis verhelfen.

Im Film für Publikum ab 8 Jahren steht die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Achtjährigen und einem 83-Jährigen im Mittelpunkt. Der achtjährige Cody fährt mit seiner Mutter Kathy zum Haus seiner kürzlich verstorbenen Tante. Während Kathy über den Sommer das Hab und Gut ihrer älteren Schwester auflösen soll, verbringt der zurückhaltende Junge seine Tage allein in der fremden Nachbarschaft. Zu den anderen Kindern fehlt ihm der Draht. Erst die Begegnung mit dem mürrischen 83-jährigen Del von nebenan lässt langsam eine ungewöhnliche Freundschaft entstehen. Del ist Korea-Veteran und verbringt seinen Lebensabend isoliert – beide scheinen nur nach der Gesellschaft des anderen gesucht zu haben. Während Cody durch die Geschichten des alten Mannes aufblüht und seine eigenen Ängste überwindet, hat Del endlich einen Zuhörer, der ihm zeigt, dass das Leben noch immer Spaß macht.

Der Film überzeugt mit empathischen Charakteren und einer generationsübergreifenden, rührenden Geschichte für die ganze Familie.

USA 2019, Regie: Andrew Ahn, mit Hong Chau, Lucas Jaye, Brian Dennehy, Christine Ebersole, Jeter Rivera, 83 Min., empfohlen ab 8 Jahren

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

Schulklassen können alle Festivalfilme auch an den Wochentagen von Montag, den 28. September, bis Donnerstag, den 8. Oktober für Vorstellungen an den Vormittagen buchen. Die Reservierung für Schulklassen erfolgt unter 0421-56647630.

