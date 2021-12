× Erweitern © KunstAtelier Exprimendi Druckrausch, Exprimendi

An zwei Tagen in den Zeugnisferien probieren Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren verschiedene interessante Drucktechniken aus: Sie experimentieren mit gesammelten und gekauften Materialien, mit Techniken wie Material-, Polyblock-, Linol-, Schablonen- und Siebdruck, nehmen Abdrücke, erstellen Stempel und vieles mehr.

Neben Malen und Zeichnen werden die Drucktechniken immer komplexer und die Teilnehmerïnnen können aus ihrem vollen Kreativfundus schöpfen.

Die Druckwerkstatt findet am 31.1. und 1.2. jeweils von 8:30 bis 14 Uhr statt, die Ferienbetreuung in einer Gruppe mit max. 6 Kids von 10 bis 18 Jahren kostet 102 Euro inklusive Material und Bio-Tee und wird per E-Mail angemeldet.