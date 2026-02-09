Drucktechniken ausprobieren

× Erweitern © Jasmin Richter Artothek Delemenhorst

Im Rahmen des Kunstvermittlungsangebots findet jeden Mittwoch­nachmittag (außer in den Schulferien) die offene Druckwerkstatt in der Artothek der Städtischen Galerie statt.

Unter Anleitung der Kunstvermittlerin Jasmin Richter werden verschiedene Drucktechniken ausprobiert. Impulsgeber kann dabei auch ein Original­kunstwerk aus dem Bestand der Artothek sein. Die eigenen Drucke werden in der Artothek ausgestellt oder mit nach Hause genommen.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich sowie offen für Kinder und Erwachsene.